Idrogeno: Noccioni(Baker Hughes), mercato crescerà in 5 anni

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - "Con un corretto sostegno di investimenti, sviluppo di nuove tecnologie e partnership strategiche", il mercato dell'idrogeno sarà "in grado di iniziare a guadagnare terreno già nei prossimi cinque anni e potrà dare un contributo significativo all'energia globale entro 10-15 anni". Lo afferma Paolo Noccioni, presidente di Nuovo Pignone-Turbomachinery & Process Solutions Baker Hughes, nel primo numero della nuova newsletter di Baker Hughes dedicata alla transizione energetica.



"Per rendere disponibile l'idrogeno nel settore dei trasporti commerciali - sostiene Noccioni - i Paesi dovranno effettuare significativi investimenti per aumentare quella che è attualmente una rete nascente di stazioni di servizio, dotandola anche di nuove tecnologie come le nuove soluzioni di compressione".



La diffusione dell'idrogeno passa, secondo il presidente di Nuovo Pignone, anche attraverso la diminuzione dei costi di produzione. "Ad esempio - si legge sempre nella newsletter -, nel settore dei trasporti europeo il prezzo dell'idrogeno dovrebbe dimezzarsi da 10 euro/kg a 5 euro/kg in 15 anni. In altri settori, il prezzo potrebbe scendere ancora più significativamente nello stesso periodo". (ANSA).