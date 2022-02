Blackrock: punta su transizione energetica,serve pianificare

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - La transizione energetica è sempre più realtà e allora bisogna capire anche come investirvi. A dare una risposta ci prova BlackRock che in una lettera a clienti, con in testa la firma del vice presidente Philipp Hildebrand e di Mark Wiedman (che è alla guida dell' International and of Corporate Strategy) esamina il tema per aiutarli ad affrontare, guidare e dare vita alla transizione net zero.



"La transizione è un processo che si realizzerà nel corso di molti anni. Richiederà un'attenta pianificazione e un'azione coordinata tra governi, imprese e investitori. Crediamo - sottolinea il colosso dei fondi - che ci sia ancora molto da imparare sul modo migliore di procedere, e che la vostra opinione e le vostre intuizioni saranno essenziali". Per questo - evidenzia BlackRock - "desideriamo imparare e lavorare insieme, e speriamo che valuterete la possibilità di unirvi a noi ad un summit sulla finanza della transizione che organizzeremo nel corso dell'anno".



La società di investimento prende quindi una serie di impegni tra cui quello di "essere i principali esperti e consulenti mondiali nel settore degli investimenti nella transizione net zero". Ma anche offrire alla clientela "le analisi più sofisticate e aggiornate e la comprensione più profonda di come si svolgerà la transizione. Ci siamo impegnati anche ad aiutarvi a selezionare le opzioni di investimento giuste per voi e per i vostri stakeholder. Per noi - conclude BlackRock - sarà un onore collaborare con voi per affrontare con successo, guidare e dare vita a questa vera e propria trasformazione economico-finanziaria. (ANSA).