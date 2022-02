Enel: si aggiudica 130 MW nella settima gara Italia del Gse

Enel Green Power Italia ed Enel Produzione si sono aggiudicate nel settimo round di gare FER indette dal GSE (Gestore Servizi Energetici), nei contingenti "aste" e "registri, 129,6 MW tra nuova capacità rinnovabile e rifacimenti di impianti idroelettrici già in servizio. E' quanto si legge in una nota dove Enel spiega che "della potenza complessiva aggiudicata 89,2 MW sono relativi a due progetti di nuova capacità solare, che saranno realizzati in Piemonte e Sicilia, con lavori di costruzione che verranno avviati nel 2022". "37,3 MW", invece, "sono relativi a tre rifacimenti di impianti idroelettrici già operativi in Basilicata, Campania e Lazio. Gli ulteriori 3,1 MW hanno partecipato al contingente "registri", per otto progetti complessivi, di cui sei progetti per nuova capacità solare su tetti di edifici Enel e su terreni Enel, in Toscana, Lombardia e Campania, un impianto idroelettrico in Sicilia e un progetto di rifacimento di un impianto idroelettrico esistente nelle Marche".