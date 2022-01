Clima: Amelio (Deloitte), si passa ai fatti sulla sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Nel 2021. l'anno della Cop26 e del G20, il dibattito sulla sostenibilità ha fatto passi avanti. Ma nel 2022 si passerà dalle parole ai fatti con l'entrata in vigore della nota Tassonomia, chiamata a classificare le attività economiche in funzione del relativo grado di sostenibilità". Così Franco Amelio, sustainability leader di Deloitte Italia.



"Si tratta - aggiunge - di un passaggio decisivo per la decarbonizzazione della nostra economia, che cambierà il contesto competitivo per le imprese. Detta in altri termini: le aziende, se già non l'hanno fatto, ora saranno costrette a dotarsi di una strategia climatica che mitighi i rischi e amplifichi le opportunità, sia nel breve che nel lungo termine.



Strategia che deve poi declinarsi nei necessari strumenti attuativi, in termini di metriche, processi, obiettivi, operazioni, fino alla rendicontazione, cui sono interessati tutti gli stakeholder, a partire dagli investitori" (ANSA).