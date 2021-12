Energia: Gentiloni, nessuna decisione su gas e nucleare

(ANSA) - BRUXELLES, 22 DIC - "Nessuna decisione" è stata presa sul ruolo del gas e del nucleare all'interno della tassonomia Ue per la classificazione degli investimenti sostenibili. Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda sulla presentazione dell'atto delegato Ue, inizialmente atteso questa settimana.



Secondo quanto appreso e riportato nei giorni scorsi dall'ANSA, Bruxelles ha deciso di prendere tempo stabilendo un percorso a più tappe per arrivare a decidere se e in che misura le due fonti saranno considerate necessarie a garantire la transizione energetica. Una mossa mirata anche a trovare una soluzione che possa superare le divergenze che si sono venute a creare tra Francia e Germania sul futuro dell'atomo: Parigi non intende rinunciarvi mentre Berlino tira dritto sulla strada della progressiva chiusura delle centrali nucleari. (ANSA).