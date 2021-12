Energia: Enel decora con motivi di Natale centrale S.Barbara

(ANSA) - CAVRIGLIA (AREZZO), 22 DIC - La centrale elettrica di Santa Barbara a Cavriglia (Arezzo) è stata rivestita da Enel di una scenografia natalizia con una illuminazione rimarrà visibile ogni notte fino all'Epifania. I progetti illuminotecnici sono stati realizzati da Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata all'illuminazione pubblica e artistica: nel dettaglio, l'impianto consiste nell'installazione di un'infrastruttura per illuminazione scenografica permanente della torre refrigerante attraverso tre proiettori scenografici a led con le grafiche dinamiche flessibili, nel caso specifico a tema natalizio, che consentiranno in futuro di personalizzare gli scenari in occasioni di eventi particolari o ricorrenze nell'arco dell'anno. Lungo il perimetro della torre, inoltre, sono posizionati 15 proiettori a led che creano una quinta scenografia colorata e dinamica ad integrazione della caduta di stelle.



La centrale di Santa Barbara è un moderno impianto a ciclo combinato, costituito da un unico gruppo di produzione che ha una potenza installata di circa 390 MW. A fianco della centrale sorge un'ampia area mineraria, in cui fino al 1994 è stata estratta lignite per alimentare il precedente impianto termoelettrico, ed oggi oggetto di uno dei progetti di riqualificazione ambientale più importanti d'Italia. (ANSA).