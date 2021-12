Università: Bicocca, 110mln per la rigenerazione sostenibile

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - L' Università Bicocca di Milano lancia la sua svolta green, digital e sostenibile per diventare, entro il 2024 un ateneo ad energia pulita, con nuove aree verdi e mobilità dolce, il tutto senza consumo di suolo. Si chiama Bicocca Lab il piano di sviluppo che rivoluzionerà il modo di vivere il campus e che è stato presentato dalla rettrice, Giovanna Iannantuoni.



L' investimento stimato per i prossimi tre anni è di di 110 milioni di euro: 55 da destinare alle attività di ricerca e l'altra metà in interventi operativi.



Il verde conquisterà il campus con cinque ettari e 450 nuovi alberi, proseguirà inoltre la depavimentazione delle piazze per mitigare le isole di calore, grazie alla posa di un terreno hi-tech. Il piano prevede poi il completamento del Centro di medicina dello sport che permetterà di studiare soluzioni per il miglioramento degli stili di vita. L' ateneo investirà in tecnologie innovative per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei problemi della vista nei giovani e nelle persone fragili. Spazio alla mobilità dolce con la realizzazione di una pista ciclo pedonale e di dieci velostazioni che renderanno più facile l'utilizzo delle biciclette.



Duemila metri quadrati di pannelli solari integrati nelle architetture contribuiranno alla transizione verso un'energia pulita. L'ateneo promuoverà poi l'utilizzo dell'energia geotermica ottenibile dalle falde acquifere presenti nel distretto della Bicocca in modo da produrre energia carbon free.



Infine l'università sarà dotata di un sistema di illuminazione intelligente che consentirà di regolare la quantità di luce emessa in maniera progressiva e automatica. (ANSA).