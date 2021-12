Energia:Gallo, sfruttare a pieno potenziale infrastrutture

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - "Per raggiungere i target climatici fissati dall'Ue è necessario sfruttare a pieno il potenziale delle infrastrutture esistenti e adottare un approccio olistico che tenga conto del contributo di più fonti energetiche, con un ventaglio di soluzioni per il breve, medio e lungo termine". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, nel corso dell'opening keynote di Enlit Europe, la tre-giorni di eventi dedicati all'energia, in corso a Rho Fieramilano.



"Non possiamo pensare - ha aggiunto - che un solo vettore energetico consenta di raggiungere l'obiettivo net zero. Occorre tener conto dei gas rinnovabili e del loro impatto sul processo di decarbonizzazione. Un potenziale da liberare attraverso la completa digitalizzazione delle reti esistenti che garantiscono flessibilità al sistema energetico grazie alla loro duplice funzione di stoccaggio e vettore di energia. È per questo che i distributori del gas giocano un ruolo strategico per la transizione energetica lavorando all'upgrade e al repurposing delle reti, ma questo impegno richiede un quadro normativo più chiaro. Ne abbiamo discusso molte volte con i rappresentanti della Commissione Europea riscontrando ampio consenso. Ci aspettiamo che questo consenso si rifletta nella definizione del quadro normativo Ue". (ANSA).