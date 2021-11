(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - Edf, il gigante francese dell'energia, "si rallegra" per gli annunci di ieri del presidente Emmanuel Macron, secondo il quale la Francia rilancerà un programma nucleare con costruzione di nuovi reattori.



Il presidente di Edf, Jean-Bernard Lévy, ha affermato nel corso di un'audizione in Senato, che "Edf ha lavorato molto con la filiera nucleare per poter affermare che siamo pronti. E siamo pronti". (ANSA).