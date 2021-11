Nucleare: Campagnatico, area non idonea a deposito scorie

(ANSA) - GROSSETO, 03 NOV - "Campagnatico (Grosseto) ha ribadito il suo no a Sogin rispetto all'ipotesi di realizzare qui il deposito nazionale di scorie radioattive". Così il sindaco Luca Grisanti questa mattina durante l'incontro cui ha partecipato in videoconferenza e dove sia la Regione che l'altro Comune toscano interessato, Trequanda (Siena), hanno posto il veto alla realizzazione del deposito sui loro territori.



"Il sito di Campagnatico non va bene per ragioni di natura ambientale - ribadisce Grisanti -, trovandosi lungo il corso del fiume Ombrone, a pochi chilometri dal Parco della Maremma. Non è adatto è per il tipo di pendenze e per le faglie presenti in zona. Non lo è neppure per il tipo di viabilità. Inoltre si trova al centro di una zona di prodotti agricoli di qualità, senza dimenticare che vicino alla zona indicata di trovano importanti emergenze archeologiche". Il sindaco spiega che "il 30 novembre è prevista una ulteriore sessione di incontri e anche lì ribadiremo la nostra contrarietà". (ANSA).