Bollette: Starace, rimedio e' acquistare a lungo termine

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "La volatilita' del prezzo del gas c'e' sempre stata e sempre ci sara'. Finche' vogliamo dipendere dal gas, dipenderemo da questa volatillita'. Per difenderci, la soluzione c'e': fare acquisti di energia non giorno per giorno, ma anno per anno, o 5 anni per 5 anni. Questo non elimina il problema, ma lo riduce parecchio. Quelli che hanno fatto acquisti di energia a 2 anni, non hanno avuto questo impatto".



Lo ha detto stamani a Roma l'ad di Enel, Francesco Starace, a margine della presentazione del rapporto GreenItalia. (ANSA).