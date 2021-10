Energia: L'Italia sempre più attrattiva con le rinnovabili

L'Italia al 13/mo posto a livello globale nella classifica EY sull'attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili,.



Il nostro Paese guadagna 2 posizioni rispetto a maggio. Sono i nuovi risultati dell'EY Renewable Energy Country Attractiveness Index.



"L'impatto della pandemia sull'economia mondiale sta innescando un'accelerazione volta a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero, riorientando gli investimenti attorno ad agende ambientali, sociali e di corporate governance e dove le energie rinnovabili assumono un ruolo determinante per raggiungere l'obiettivo europeo di neutralità climatica entro il 2050", sottolinea Giacomo Chiavari, EY Europe West Strategy and Transaction Energy Leader.



In questo ambito l'idrogeno verde rappresenta una leva fondamentale per contribuire a soddisfare gli ambiziosi obiettivi sostenibili di zero emissioni. Secondo le stime EY per la produzione di idrogeno nel mondo si raggiungerà circa 140 GW1 di capacità installata entro il 2030.