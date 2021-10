Feralpi investirà 100 milioni per le energie rinnovabili

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 07 OTT - Entro i prossimi cinque anni il Gruppo Feralpi investirà 100 milioni di euro per produrre energie rinnovabili. L'obiettivo a cinque anni è raggiungere una potenza installata di oltre 100 megawatt destinata all'autoconsumo per arrivare a coprire il 20% del fabbisogno energetico delle aziende del Gruppo in Italia.



Grazie al nuovo investimento, Feralpi si prefigge di ridurre le emissioni di CO2 di circa 85.000 tonnellate l'anno a progetto concluso. L'investimento avrà anche un impatto economico positivo grazie ad un costo dell'energia elettrica competitivo rispetto ai valori di mercato. L'investimento è parte della strategia Esg (Environment, Social, Governance) che integra nelle direttrici di sviluppo un percorso di carbon neutrality.



L'energia è una risorsa strategica per il "nostro business. E il nostro piano di sviluppo integra tra gli obiettivi anche la volontà di contribuire attivamente alla decarbonizzazione dei processi industriali e alla transizione energetica", afferma Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi.



Il gruppo ha chiuso i primi otto mesi dell'anno con una produzione di acciaio superiore ai livelli pre-Covid. Infatti, la crescita è stata del 7% rispetto allo stesso periodo del 2019 raggiungendo quota 1,73 milioni di tonnellate. Nei primi sei mesi dell'anno 2021, i ricavi (Consolidato Feralpi Holding) sono cresciuti del 56,9% rispetto al pari periodo dell'anno 2020, raggiungendo il valore di 879 milioni di euro. (ANSA).