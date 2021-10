Eni: Romano, bene Governo, aprirà tavolo su impianto Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 06 OTT - "Il Governo si è impegnato questa mattina - davanti alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati - a convocare un tavolo di confronto con Eni, le amministrazioni locali e le organizzazioni sindacali per "condividere una strategia sul futuro" dell'impianto di Livorno.



E' quello che avevamo chiesto al Ministro per lo Sviluppo Economico, è quello che serve urgentemente al territorio per rispondere all'emergenza lavoro provocata da un lato dall'assenza di prospettive di investimento sull'impianto e dall'altro dagli annunci sulla chiusura della linea carburanti.



E' un buon primo passo, ma è solo il primo passo. Da oggi vigileremo sui tempi di convocazione del tavolo, che ovviamente devono essere molto urgenti, così come verificheremo l'annunciata riunione del Comitato Esecutivo dell'Accordo di programma". Lo scrive in una nota pubblicata su Fb l'on. Andrea Romano, deputato livornese del Pd, aggiungendo che "insieme ai sindaci di Livorno e Collesalvetti, al presidente della Regione Toscana, avvieremo ogni iniziativa necessaria a garantire che l'impianto Eni di Livorno non veda in alcun modo indeboliti i livelli occupazionali e le prospettive di rilancio ed eventuale riconversione". (ANSA).