Istallazione Terna sulla sostenibilità presentata a Expo

(ANSA) - DUBAI, 04 OTT - La sostenibilità non è una moda passeggera, ma una stella polare che ci deve guidare, è questo ciò che rappresenta l'installazione Terna "Driving Energy": la sostenibilità come un ecosistema sul quale poggiare la società.



Terna, l'operatore indipendente di rete per la trasmissione di energia elettrica in Europa, ha esposto all'intento del Padiglione Italia ad Expo Dubai l'opera d'arte "Driving Energy", realizzata dall'artista Marianna Masciolini con materiali sostenibili ed elementi della rete elettrica. In particolare, "Driving Energy" declina in tre dimensioni artistiche i pilastri che guidano l'azione di Terna nel ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica: Sostenibilità, Innovazione e Digitalizzazione.



Giacomo Donnini, Direttore Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale di Terna, ha detto all'ANSA: "Rappresenta la rete nella sua tensione, sia dal punto di vista tecnico, che come concetto, perché per raggiungere la transizione energetica occorre vedere la rete in senso dinamico, affrontando le sfide che la transizione ecologica ci pone davanti".



La presentazione dell'istallazione Terna è avvenuta a margine dell'evento: "From Milan to Glasgow: energy transition for climate action", un forum internazionale incentrato sull'impegno dell'Italia e della comunità internazionale per realizzare una rapida transizione verso la neutralità climatica e modelli di economia circolare alimentati da energie rinnovabili e finanziamenti verdi, che si è svolto all'interno del Padiglione Italia.



L'istallazione è composta da una lunga rete che accompagna il visitatore per gran parte del suo percorso all'interno del Padiglione Italia. La Sostenibilità è rappresentata dallo specchio che restituisce l'immagine all'osservatore, diventando strumento di coscienza e responsabilità.



"La presenza a Expo Dubai di Terna con questa opera - conclude Donnini - indica che la sostenibilità per Terna è un driver strategico e di business". (ANSA).