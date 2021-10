Cingolani, non si possono aprire nuove trivelle

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Non si possono aprire nuove trivelle. E' un falso allarme. Avevo promesso un piano (per l'estrazione degli idrocarburi, il Pitesai, n.d.r.) in otto mesi, dopo che per tre anni era rimasto tutto fermo, ed il 30 settembre è stato consegnato (alla Conferenza Unificata delle Regioni, n.d.r.). Non c'è stato ritardo. Il Ministero ha finito, ora tocca alle Regioni". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a Sabato anch'io su Rai Radio1. (ANSA).