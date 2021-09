Energia: Gse, autorizzazioni lente per impianti rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Si constatano lentezze" nei processi autorizzativi per gli impianti di energie rinnovabili. Lo ha detto l'amministraore unico del Gse Andrea Ripa di Meana in audizione in commissione industria al Senato osservando che il Gestore dei servizi energetici contribuisce alla velocizzazione dei processi aiutando a "individuare aree idonee. I meccanismi di incentivo sono la parte finale del problema", ha precisato.



"La definizione da parte delle regioni e degli enti locali delle zone idonee a ospitare una determinata quantità di impianti di energie rinnovabili dovrebbe costituire un passo avanti decisivo nella velocizzazione del processo autorizzativo", ha aggiunto Ripa di Meana dando un "altro suggerimento collegato, disegnare aste di potenza, di assegnazione di capacità collegata a ciascuna di queste aree". (ANSA).