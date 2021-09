Edison: con Gabetti Lab per impianti fotovoltaici condomini

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Edison e Gabetti Lab hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di iniziative di comunità energetiche in ambito condominiale in Italia. La partnership prevede l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei condomini, che producono energia rinnovabile a beneficio delle famiglie che vi abitano quali membri della comunità energetica.



L'accordo prevede che Gabetti Lab promuova l'iniziativa all'interno della sua rete di affiliati che operano nel settore dell'amministrazione condominiale, individuando i condomini in cui realizzare le comunità energetiche e che Edison installi e gestisca la manutenzione di un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio a costo zero per chi vi abita, riconoscendo, inoltre, un beneficio economico alla comunità energetica. Il beneficio economico è quantificabile, in media, in oltre 1 intera bolletta elettrica su 6 risparmiata ogni anno per 20 anni per ogni membro della comunità energetica.



"Edison è impegnata nella transizione energetica del Paese e riteniamo che lo sviluppo di soluzioni innovative come le comunità energetiche possa dare un contributo concreto ed efficace per realizzare i traguardi di decarbonizzazione definiti per l'Italia", afferma Massimo Quaglini A.d di Edison Energia.



"Da sempre sosteniamo l'importanza della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale italiano e l'uso di fonti energetiche alternative", sostiene Alessandro De Biasio, amministratore delegato di Gabetti Lab. (ANSA).