Energia: Timmermans, solo un 1/5 aumento prezzi da quote CO2

"Non dobbiamo essere paralizzati dall'aumento dei prezzi dell'energia e rallentare la transizione, ma anzi dobbiamo accelerare per far sì che l'energia da fonti rinnovabili sia disponibile a tutti". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans parlando alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. "Solo un quinto dell'attuale aumento dei prezzi - ha spiegato - può essere attribuito alla crescita del prezzo della CO2, il resto dipende dalle carenze del mercato e se avessimo fatto il Green Deal 5 anni fa non saremmo in questa situazione perché saremmo meno dipendenti dalle fonti fossili e dal gas naturale". "Credo che ce la possiamo fare, possiamo trasformare la Cop 26 a Glasgow in un successo. Ma ancora di più penso che riusciremo ad evitare la crisi climatica", ha detto poi Frans Timmermans presentando il pacchetto Fit for 55 al Parlamento europeo. "Dobbiamo evitare che sfugga al nostro controllo e alle prossime generazioni dobbiamo lasciare una umanità che conosca i limiti del nostro pianeta, ma dobbiamo agire subito", ha aggiunto. Timmermans ha poi precisato che nei prossimi giorni incontrerà le controparti americane, russe, cinesi, egiziane e turche per spiegare il pacchetto sul clima europeo. "C'è un interesse reale in quel che fa l'Europa c'è un dialogo continuo con i cinesi per convincerli ad essere più ambiziosi", ha sottolineato Timmermans.