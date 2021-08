Dal primo settembre nuova etichetta energetica Ue su lampade

(ANSA) - BRUXELLES, 27 AGO - Dopo l'esordio su frigoriferi e televisori, dal primo settembre la nuova etichetta per l'efficienza energetica inizierà ad apparire sulle lampade vendute in tutta l'Ue. Il cambiamento principale è la rimozione delle classi "A+", "A++" e "A+++" che erano apparse sull'etichetta energetica nel corso degli anni, rendendo le informazioni più confuse per i consumatori.



La nuova scala a colori A-G dà "informazioni molto più chiare sulle prestazioni energetiche di lavastoviglie, forni, frigoriferi e schermi Tv, e ora anche le lampade - commenta la direttrice dell'associazione dei consumatori europei Monique Goyens - In un momento in cui cresce la consapevolezza a favore di un consumo più rispettoso dell'ambiente, questa è un'ottima notizia". (ANSA).