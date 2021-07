Energia: Arera, fuori da tutele 57,2% clienti luce, 60% gas

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Prosegue a ritmo costante la progressiva uscita dei clienti finali dalle tutele. Secondo l'ultimo aggiornamento di marzo 2021, proiettando tale andamento su tutto l'anno 2021, sono nel mercato libero nel settore elettrico il 57,3% dei clienti domestici e il 68,0% dei clienti altri usi in bassa tensione; nel settore del gas, il 60,2% dei clienti domestici e il 69,9% dei condomini uso domestico con consumi inferiori ai 200 mila Smc. E' quanto emerge dal primo 'Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas' pubblicato dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).



Da una analisi di dettaglio del settore elettrico, per i domestici il mercato libero è scelto in misura maggiore dai più giovani: l'81% dei contratti siglati da clienti tra i 18 e 29 anni. Per tutte le tipologie di cliente e per entrambi i settori si conferma che la stragrande maggioranza dei passaggi avviene nell'ambito del mercato libero, ed è quindi attuata da clienti che erano usciti dalla tutela già in precedenza. Inoltre, la quota di clienti in uscita dalla maggior tutela che scelgono un contratto di libero mercato con lo stesso venditore che esercisce anche la maggior tutela, o con un collegato, - evidenzia il monitoraggio - è molto elevata e continua a mantenersi al di sopra del 50%. Non sembra essere scalfito pertanto il vantaggio competitivo nell'acquisire clienti sul libero in capo ai gruppi che operano anche nel servizio di maggior tutela. (ANSA).