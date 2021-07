Petrolio: Nigeria approva la riforma attesa da 20 anni

(ANSA-AFP) - ABUJA, 01 LUG - Il parlamento nigeriano ha approvato una riforma del settore del petrolio attesa da due decenni e all'esame dell'assemblea dal 2008 che mira a massimizzare le entrate petrolifere e distribuire meglio la ricchezza del più grande produttore di oro nero dell'Africa.



"Entrambe le Camere hanno approvato la legge sul petrolio (Pil)", ha detto all'AFP il portavoce del Senato, Ola Awoniyi.



"E' un evento importante per l'Assemblea nazionale, dopo anni di ritardo".



Il settore in Nigeria ha la reputazione di essere corrotto e improduttivo, con infrastrutture fatiscenti dopo 60 anni di attività e attrae pochi investimenti nonostante le gigantesche riserve di petrolio e gas.



Il presidente dell'Assemblea, Femi Gbajabiamila, ha accolto con favore questa "importante vittoria". "Dobbiamo sottolineare quanto sia importante questo giorno. Lo aspettavamo da quasi 20 anni".



La legge mira a fornire un quadro legale e fiscale per l'industria nigeriana del gas e del petrolio introducendo tre cambiamenti principali: una tassazione più regolamentata, una migliore ridistribuzione della ricchezza a beneficio delle comunità che vivono nelle aree estrattive e la trasformazione della Nigeria National Petroleum Commission (Nnpc), noto per essere il 'fondo nero' statale, in una società commerciale.



La Nigeria, la più grande economia africana grazie proprio all'estrazione di petrolio, sta soffrendo una grave crisi economica dall'inizio della crisi sanitaria, dopo aver faticato a riprendersi da una prima recessione nel 2016-2017. (ANSA-AFP).