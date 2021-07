Via libera a due elettrodotti Terna nel Ragusano

(ANSA) - RAGUSA, 30 GIU - È stato firmato dal dirigente generale al dipartimento energia della Regione Siciliana il decreto autorizzativo per la realizzazione di due elettrodotti in cavo a 150 kV "CP Vittoria - CP Santa Croce Camerina" e "CP Santa Croce Camerina - Scicli", in provincia di Ragusa. La realizzazione delle due opere, che rientrano nel quadro degli interventi previsti per la rete di trasmissione elettrica dell'area, permetterà una maggiore adeguatezza del sistema elettrico per la copertura della domanda locale, un miglioramento della continuità del servizio e un incremento della sicurezza dell'infrastruttura locale, grazie al miglioramento della magliatura tra i diversi nodi della rete elettrica.



I due nuovi elettrodotti in cavo interesseranno quattro comuni della provincia di Ragusa: Vittoria, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli, per un totale di 35 km di percorso.



Gli interventi, sottolinea Terna, sono stati studiati cercando di contenere, per quanto possibile, la lunghezza del tracciato, minimizzando l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico ed evitando l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico.



Terna, che a livello regionale gestisce oltre 4.500 km di linea elettrica in alta e altissima tensione e 73 stazioni elettriche, nell'ambito del Piano Industriale 2021-2025 "Driving Energy", investirà in Sicilia oltre 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale, in funzione della transizione energetica di cui l'azienda è protagonista.



Dell'investimento complessivo, circa 200 milioni di euro sono destinati a interventi per ammodernamento e resilienza degli asset esistenti. (ANSA).