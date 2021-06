Enel, stella polare chiudere impianti a carbone per 2025

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Noi abbiamo la stella polare di poter chiudere gli impianti a carbone per il 2025, quindi stiamo lavorando, insieme a Terna, per fare in modo che possano essere sostituiti con nuovi impianti rinnovabili e garantire sicurezza e adeguatezza del sistema". Così Carlo Tamburi, amministratore delegato di Enel Italia, in audizione alle commissioni riunite Agricoltura e Industria di Palazzo Madama su approvvigionamento delle materie prime agroalimentari ed agroindustriali.



Vengono fatte presenti l'importanza delle rinnovabili e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per gli investimenti, della mappatura degli spazi per installare pannelli fotovoltaici, l'autoproduzione e le comunità energetiche, la valorizzazione del patrimonio forestale, e la necessità di semplificazioni per le procedure. (ANSA).