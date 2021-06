Energia: roadmap Cva per transizione, da idrogeno a eolico

(ANSA) - CHATILLON, 15 GIU - Nel proprio bilancio di sostenibilità 2020 la Compagnia valdostana delle acque punta sulla transizione energetica, con una roadmap che vede la declinazione dei dettami europei nell'investimento di Cva per i prossimi cinque anni. A partire, fa sapere l'azienda, dalla "sperimentazione finalizzata alla produzione di idrogeno verde in partnership con Snam" sino allo sviluppo di "nuova capacità rinnovabile attraverso una pipeline di progetti per 444 MW di fonte fotovoltaica ed eolica nel resto d'Italia", passando per il "potenziamento della business unit per l'innovazione e l'efficienza energetica per promuovere l'efficientamento degli edifici" e l'"incremento degli investimenti sulla rete di distribuzione per renderla più adeguata ai nuovi scenari di mercato".



Una "rotta sostenibile" confermata, secondo il presidente di Cva, Marco Cantamessa, dal "recente ottenimento di un 'sustainable linked loan' da 70 milioni di euro pattuito con Bnp Paribas, le cui condizioni di finanziamento sono legate a precisi indici di sostenibilità". (ANSA).