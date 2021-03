Nasce il primo impianto agricolo per biometano liquefatto

E' partito a Candiolo (Torino) il primo impianto agricolo per la produzione di Biometano liquefatto e anidride carbonica biogenica: Adm ha infatti rilasciato la licenza fiscale di esercizio alla Cooperativa Agricola Speranza, pluripremiata realtà piemontese sia a livello nazionale che europeo con forte attenzione verso l'ambiente e che in questo impianto produce BioGNL (Gas naturale biologico liquefatto) ceduto esclusivamente per uso autotrazione. I funzionari Adm hanno effettuato una verifica tecnica sia sugli impianti per la produzione di biogas che su quelli per la raffinazione dello stesso. Sono stati, inoltre, sottoposti a verifica gli impianti di produzione di energia elettrica e termica prodotta dall'impianto di cogenerazione e fotovoltaico impiegati per la produzione del biometano.



Il biometano è una fonte di energia rinnovabile, che permette di realizzare un trasporto carbon free in quanto può essere utilizzato per alimentare i motori delle auto e dei veicoli commerciali, permettendo di arrivare ad un abbattimento drastico delle sostanze inquinanti e allo stesso tempo di sfruttare le reti gas esistenti. Si ottiene dalla purificazione di biogas ricavato dalla digestione anaerobica (degradazione della sostanza organica in assenza di ossigeno) di biomasse vegetali e animali (sottoprodotti agricoli e deiezioni animali).



Con il recupero di materia sotto forma di biometano e compost, il rifiuto organico viene trasformato in risorsa e immesso nuovamente nel ciclo produttivo attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.



Sono 50 i mezzi pesanti al servizio della grande distribuzione, alimentati con il biocarburante avanzato. (ANSA).