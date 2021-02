Governo: Tamburi (Enel), bene su transizione, è troppo lenta

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Mi sembra che ci sono dei buoni segnali nelle discussioni per la formazione del nuovo governo, perché purtroppo la transizione energetica, dobbiamo dircelo, sta un po' andando lentamente" e "c'è la necessità che la politica capisca". Lo afferma l'amministratore delegato e presidente di Enel Italia, Carlo Tamburi, all'evento in streaming della Regione Lazio "L'economia di Francesco.



L'energia, l'ambiente, la salute, l'agricoltura".



"La sostituzione degli impianti, le autorizzazioni per i nuovi impianti rinnovabili stanno seguendo degli iter che, nonostante il decreto semplificazioni, continuano a non seguire il passo necessario per poter raggiungere gli obiettivi al 2030 che sono di circa 4 mila Megawatt di nuova capacità rinnovabile installata ogni anno", afferma Tamburi spiegando che "siamo nei dintorni dei mille Megawatt ogni anno, nel 2019 e nel 2020 in Italia". "Se vogliamo arrivare a 4 mila medi di nuova capacità istallata di qui al 2030 - continua l'a.d. - è chiaro che bisogna fare un grosso sforzo tutti insieme". (ANSA).