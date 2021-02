Recovery: Besseghini, vigiliamo su rischi di rincari energia

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "L'energia sta conoscendo sicuramente una fase di transizione e questa transizione energetica sicuramente ha grandi obiettivi e qualche costo insito di cui dobbiamo costantemente preoccuparci e lo facciamo". Lo dichiara il presidente dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), Stefano Besseghini, intervistato durante ANSA Incontra sui temi del Recovery e degli impegni futuri del governo.



Il piano di ripresa e resilienza è un'opportunità che "ci permetta di mitigare e tenere sotto controllo questi rischi di costi di sistema addizionali", secondo Besseghini che spiega come questo sia "un ulteriore lavoro e un ulteriore motivo per cui è bene che la regolamentazione sia affianco della programmazione politica". "La politica - aggiunge - indica scelte e priorità ma più lo fa con meccanismi di regolazione e meglio è per il risultato finale che è il raggiungimento degli obiettivi a costi definiti e con un vantaggio per l'utente".



(ANSA).