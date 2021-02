Draghi,Recovery,sostenibilità: Ansa Incontra con Arera e A2a

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'impatto che il nuovo governo avrà sulle politiche energetiche e ambientali, la sfida del recovery plan, l'impegno per la realizzazione di un'economia sostenibile e per la transizione energetica: sono alcuni dei temi al centro dell'Ansa Incontra con il presidente dell'Arera Stefano Besseghini e l'amministratore delegato e direttore di A2a, Renato Mazzoncini. L'incontro, che sarà trasmesso in diretta dalle ore 15 su Ansa.it e sul canale Facebook di Ansa, sarà l'occasione per fare il punto sui settori dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti guardando al futuro e agli obiettivi dell'Agenda 2030. (ANSA).