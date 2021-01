Energia: da Eos e Cd 3 progetti fotovoltaici nel Lazio

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Eos Investment Management annuncia l'avvio di 3 nuovi progetti fotovoltaici nel Lazio in grid parity, ovvero in assenza di incentivi statali, per una potenza complessiva di 87 Mw di energia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli impianti garantiranno il 'fabbisogno annuo equivalente' di 63mila famiglie, con un risparmio di oltre 100mila tonnellate di Co2 rispetto all'energia prodotta da fonti fossili. La nuova infrastruttura genererà da subito 120 nuovi posti di lavoro. Ad affiancare Eos Investment Management, che opera attraverso il fondo Eos Energy Fund II, è Capital Dynamics, investitore in energie rinnovabili con 6,6 miliardi di dollari in gestione. (ANSA).