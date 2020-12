Tempa Rossa: Total, da domani messa in esercizio definitiva

(ANSA) - POTENZA, 11 DIC - L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero per lo Sviluppo economico (Unmig), lo scorso 9 dicembre, "ha rilasciato l'autorizzazione per la messa in esercizio definitiva degli impianti del Centro Olio Tempa Rossa" della Total, in Basilicata, "a far data dal 12 dicembre, senza soluzione di continuità con le prove funzionali in atto con idrocarburi provenienti dai sei pozzi della 'Concessione Gorgoglione' tramite le condotte interrate di collegamento dei pozzi al Centro Olio".



Lo ha reso noto la compagnia petrolifera, specificando che "analoghe autorizzazioni per ciascuno dei pozzi sono state rilasciate da Unmig" ieri, 10 dicembre, e che oggi "conseguentemente all'autorizzazione dell'Unmig, la Regione Basilicata ha notificato la propria presa d'atto".



Nel comunicato della Total è inoltre sottolineato che "con la messa in esercizio definitiva, a partire" da domani "verranno aggiornati e pubblicati sul sito web della Regione, alla sezione 'Petrolio in Basilicata', oltre ai dati relativi al monitoraggio ambientale, i dati relativi a estrazioni, royalties e occupazione".



"L'obiettivo della produzione di greggio di 50 mila barili al giorno - è scritto nella nota - verrà comunque traguardato nella permanente osservanza delle inderogabili condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente previste, come verrà verificato anche dal sistema di monitoraggio ambientale, e continuando l'applicazione delle rigide misure di contrasto della pandemia covid-19 in termini di adozione estesa dello smart working, di rigorose regole per l'accesso al sito, di sanificazione degli ambienti di lavoro, di uso dei presidi di protezione personale e distanziamento, e di screening dei lavoratori con tamponi molecolari e antigenici". (ANSA).