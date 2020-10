Enea,con ecobonus in 13 anni 42 mld in efficienza energetica

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Oltre 42 miliardi investiti dagli italiani in 13 anni di ecobonus per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5 miliardi solo nel 2019.



Una detrazione fiscale che, assieme ad altre tipologie di incentivo, nel 2019 ha consentito di ottenere risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate. Questi i principali dati contenuti nel 9/o "Rapporto annuale sull'efficienza energetica" e nell'11/o "Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti", entrambi elaborati dall'Enea.



I dati sono stati presentati in un webinar al quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, l'amministratore delegato del GSE,Roberto Moneta e il presidente dell'ENEA Federico Testa.



I due rapporti evidenziano risultati molto positivi nel 2019 anche per altre tipologie di incentivo: il conto termico, destinato principalmente a iniziative per l'efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo 2013-2018; i certificati bianchi, volti ad incentivare l'efficienza nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal 2011.



Al 2019 l'obiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale, è stato centrato al 77,2%: a livello settoriale, il residenziale ha già superato il target indicato, l'industria è ben oltre la metà del percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la metà dell'obiettivo (50,4%), mentre il terziario, PA compresa, è a meno di un terzo dal target (29,4%). (ANSA).