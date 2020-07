Da Ue 1 mld per innovazione tecnologica su energia pulita

(ANSA) - BRUXELLES, 03 LUG - La Commissione europea ha avviato una gara da 1 miliardo di euro a sostegno della dimostrazione su vasta scala di progetti per tecnologie innovative a basse emissioni di CO2. La gara è la prima del fondo per l'innovazione, finanziato dalle entrate provenienti dall'asta delle quote di emissione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue (Ue-Ets) e studiato per aiutare le imprese a superare i rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su vasta scala di tecnologie innovative per l'energia rinnovabile, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio dell'energia e la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio. Per il periodo 2020-2030, il Fondo per l'innovazione stanzierà circa 10 miliardi di euro dalla vendita all'asta di quote Ets, oltre alle entrate non erogate dal predecessore del Fondo per l'innovazione, il programma NER 300.



