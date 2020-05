Fase 2: Starace,ora investire su decarbonizzazione in Europa

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - "Se stiamo in Europa abbiamo un'enorme opportunità" per uscire dall'emergenza Coronavirus investendo sulla decarbonizzazione: lo ha affermato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, in una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella.



"La Commissione - ha spiegato - aveva già detto che il futuro economico dell'Europa era nel Green Deal, tutto quello che elettrifica i consumi per 'decarbonizzare' un po' l'economia e la società, e adesso sta dicendo che questa opportunità si raddoppia proprio come leva per rilanciare".



Secondo Starace, dunque, "se c'è una cosa positiva che il Covid ci sta dando è una ancora maggiore enfasi sugli investimenti necessari su questo fronte, quindi elettrificare i consumi, la mobilità, eliminare il trasporto pubblico urbano a gasolio, e soprattutto fare efficienza, portare servizi che rendono tutte le nostre città più efficienti. Credo che i fondi messi a disposizione su questo fronte saranno importanti". (ANSA).