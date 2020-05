Fase 2: Starace, tutti guardano come Italia esce da lockdown

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - "L'Italia è il primo paese dopo la Cina che è entrato, e adesso sta uscendo, da una situazione di lockdown: tutti stanno guardando l'Italia per capire che succede a un sistema di un paese moderno, di un'economia complessa, quando chiudi tutti a casa e poi gli dici che possono uscire anche se gradualmente e fai ripartire tutto". Lo ha affermato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, in una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella.



Quello che accadrà, sostiene Starace, "lo vedremo nelle prossime tre settimane, è una cosa incredibilmente inedita. C'è grande attenzione, grande sforzo per fare in modo che tutto funzioni bene". A livello italiano, con il lockdown "è crollato un settore del consumo elettrico fondamentale - ha spiegato l'ad di Enel - che è l'attività industriale, e gran parte del commercio; invece è esploso il consumo domestico. Questo ha provocato uno sconvolgimento nel profilo di tutto il sistema elettrico italiano, con la necessità di adeguamento della generazione, dei sistemi di rete, quindi un lavoro assolutamente inedito". (ANSA).