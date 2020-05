Eni: Descalzi, impegno invariato per transizione energetica

"Nonostante le grandissime sfide che stiamo affrontando oggi, il nostro impegno nel generare valore di lungo termine rimarrà comunque invariato". Lo afferma l'a.d di Eni Claudio Descalzi nel messaggio rivolto all'Assemblea degli azionisti e pubblicato sul sito. "Continueremo a perseguire con fermezza la strategia di lungo termine che abbiamo disegnato - aggiunge - coniugando la sostenibilità economica con quella ambientale, per costruire una nuova Eni, in grado di crescere nella transizione energetica fornendo energia in maniera redditizia e, al contempo, ottenendo un'importante riduzione dell'impronta carbonica".

"Lo sappiamo tutti, stiamo vivendo un momento drammatico, mai visto, di forte discontinuità, di grande incertezza; gli scenari di riferimento, fondamentali per una società come la nostra, stanno subendo, a livello globale, i fortissimi impatti derivanti dalla pandemia" afferma la presidente dell'Eni Emma Marcegaglia nel messaggio rivolto all'assemblea degli azionisti.



"Per potersi continuamente adattare ad uno scenario volatile ed in costante evoluzione, già negli ultimi anni Eni, sotto questa consiliatura, ha intrapreso un percorso di forte trasformazione, proposto dall'Amministratore Delegato e condiviso dal Consiglio di Amministrazione.La strategia integrata che è stata implementata, congiuntamente ad una governance forte e rafforzata - aggiunge -, rendono oggi Eni una società resiliente, solida dal punto di vista finanziario, capace di affrontare anche un momento così difficile e drammatico come quello che abbiamo davanti. Grazie alla profonda ristrutturazione avviata da tempo, Eni sarà quindi in grado di garantire al contempo la generazione di valore e anche la sostenibilità del business nel medio-lungo termine". (ANSA).