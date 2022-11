Cop27: Lula su jet imprenditore accusato di corruzione, polemica

(ANSA) - BRASILIA, 15 NOV - Scoppia la polemica, in Brasile, per il viaggio di Luiz Inacio Lula da Silva in Egitto, dove partecipa alla Cop27: il presidente eletto si è imbarcato su un jet privato di proprietà di José Seriperi, uno degli imprenditori coinvolti nell'inchiesta 'Lava Jato', la Mani Pulite verdeoro. L'uomo - ricorda il quotidiano Folha de S.



Paulo - venne rinviato a giudizio per corruzione e riciclaggio di denaro.



Il leader del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) è intanto arrivato al vertice ambientale, dove già oggi dovrebbe incontrare il rappresentante degli Stati Uniti per il clima John Kerry.



Lula è accompagnato, tra gli altri, dall'ex sindaco di San Paolo ed ex candidato alla Presidenza, Fernando Haddad (probabile ministro nel futuro governo), e dalla moglie Rosángela Silva.



Presenti alla Cop27 anche la leader ecologista, Marina Silva, e l'ex ministro dell'Ambiente di Lula, Isabella Teixiera. (ANSA).