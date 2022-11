Rinnovabili, dopo lo sblocco gli stranieri tornano in Italia

(ANSA) - RIMINI, 08 NOV - Il settore delle rinnovabili in Italia torna ad attirare gli investitori stranieri, dopo che il governo Draghi ha sbloccato le autorizzazioni per le nuove centrali eoliche e fotovoltaiche, ferme da anni. E' il dato più significativo che emerge da Ecomondo-Key Energy, la maggiore esposizione italiana della green economy, che si è aperta stamani alla Fiera di Rimini.



"Quest'anno c'è una crescita di espositori stranieri - ha spiegato all'ANSA Alessandra Astolfi, global manager di Italian Exhibition Group, che organizza la manifestazione -. Questo dimostra che l'Italia è diventata attrattiva per l'estero sulle rinnovabili. E' il primo segnale di interesse, grazie allo sblocco delle autorizzazioni da parte del governo Draghi. Sono arrivate aziende da Germania, Austria, Svezia, Turchia, Svizzera, Cina e altri".



Sui 130.000 metri quadrati della Fiera di Rimini, gli espositori ques'anno sono 1.400, 200 in più rispetto al 2021.



Sono aumentati non solo gli stranieri (da 35 stati), ma anche gli italiani.



"Quella che è in forte crescita è la valorizzazione del rifiuto - ha spiegato ancora Astolfi -. Frazioni che prima non erano riciclabili (ad esempio, i mozziconi di sigaretta), ora lo sono. Ci sono molte novità per i Raee, l'edilizia, il recupero delle plastiche in mare e nei fiumi, gli imballaggi. Altri temi in crescita sono la rigenerazione del suolo e la bioeconomia circolare, come ferlizzanti e carburanti dagli scarti agricoli".



Ecomondo-Key Energy dà spazio anche alle startup, che quest'anno puntano molto sull'intelligenza artificale applicata alla selezione dei rifiuti da riciclare e alla gestione delle acque.



Come tradizione, Ecomondo-Key Energy oltre agli stand ospita anche convegni e seminari sui temi della green economy.



Quest'anno sono 160, su 11 aree tematiche. Oggi e domani si tengono gli Stati Generali della Green Economy, evento organizzato tutti gli anni dalla Fondazione sviluppo sostenibile di Edo Ronchi. (ANSA).