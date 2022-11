Cop27:Unhcr,non si possono lasciare soli milioni di sfollati

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Non possiamo lasciare che milioni di sfollati e chi li ospita affrontino da soli le conseguenze del clima che cambia". Con queste parole l'alto commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, sprona i leader globali riuniti alla Cop 27 a frenare le conseguenze umanitarie più devastanti della crisi climatica e scongiurare un futuro catastrofico per milioni di rifugiati ricordando che "il 70% dei rifugiati e degli sfollati nel mondo proviene dai paesi più vulnerabili al clima, tra cui l'Afghanistan, la Repubblica Democratica del Congo, la Siria e lo Yemen". "Hanno un interesse enorme nelle discussioni sulla crisi climatica, ma troppo spesso sono esclusi", osserva in una nota.



"Solo un'azione coraggiosa e un massiccio aumento dei finanziamenti per la mitigazione e l'adattamento climatico possono alleviare le conseguenze umanitarie attuali e future della crisi climatica sulle popolazioni sfollate e sulle comunità ospitanti", afferma Grandi. (ANSA).