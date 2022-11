Cop27, conferenza Onu sul clima apre il 6 a Sharm el-Sheikh

La Cop27, l'edizione 2022 della Conferenza annuale dell'Onu sul clima, si terrà dal 6 al 18 novembre a Sharm el-Sheikh, in Egitto, con la partecipazione di 40.000 delegati da tutto il mondo Lo Sharm el-Sheikh International Convention Center formerà la Zona blu della Cop27, l'area dove si terranno i negoziati fra i delegati. Oltre a questi, sono in programma numerosi eventi, organizzati dai governi e dagli osservatori accreditati.



Una Zona Verde di 22.500 metri quadrati sarà il luogo dove la comunità del business, i giovani, la società civile, gli accademici e gli artisti da tutto il mondo avranno uno spazio per partecipare. In programma eventi, esibizioni, laboratori, performance culturali, dialoghi.



Lunedì 7 e martedì 8 novembre si terrà il vertice dei capi di stato e di governo, il "Summit di attuazione per il clima". Ci sarà anche la premier italiana Giorgia Meloni. I tavoli di discussione riguarderanno 6 argomenti chiave: Transizione giusta, Sicurezza alimentare, Finanza innovativa per il clima e lo sviluppo, Investire sul futuro dell'energia, Sicurezza idrica, Cambiamento climatico e sostenibilità delle comunità vulnerabili. Mercoledì 9 novembre sarà il giorno della Finanza, giovedì 10 della Scienza e dei Giovani, venerdì 11 della Decarbonizzazione, sabato 12 dell'Adattamento e dell'Agricoltura, lunedì 14 del Genere e dell'Acqua, martedì 15 della Società civile e dell'Energia, mercoledì 16 della Biodiversità, giovedì 17 delle Soluzioni. Venerdì 18 la conferenza si concluderà con la trattativa fra i paesi e il documento finale.