Clima, Genova e Napoli fra le 10 città europee più colpite

Genova e Napoli sono rispettivamente al 9/o e al 10/o posto fra le città europee più colpite dal riscaldamento globale. Lo afferma la ong statunitense sul clima Climate Central, che ha elaborato un Indice globale della variazione climatica (Csi-Global), per valutare l'impatto del cambiamento climatico sulle temperature locali nel mondo.



La classifica europea delle città più colpite dal riscaldamento globale vede in testa Longyearbyen alle Isole Svalbard (Norvegia), seguita da Madrid, La Valletta, Valencia, Saragozza, Douglas sull'Isola di Man, Barcellona, Torshavn alle Isole Faroe, Genova e Napoli.



Climate Central ha fatto un elenco anche delle città europee colpite con la popolazione maggiore. In testa c'è Madrid, seguita da Mosca, Londra, Barcellona, San Pietroburgo. Al sesto posto c'è Roma, poi Valencia, Saragozza e Berlino. Al decimo posto si trova Napoli.