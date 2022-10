Wmo, nuovo record per i gas serra in atmosfera nel 2021

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - I livelli in atmosfera dei tre principali gas serra (anidride carbonica, metano e diossido di azoto) hanno raggiunto nuovi record nel 2021, secondo un nuovo rapporto della Organizzazione meteorologica mondiale. La CO2 è arrivata a 415,7 parti per milione (ppm), il metano a 1908 parti per miliardo (ppb) e il diossido di azoto a 334,5 parti per miliardo. I valori sono rispettivamente il 149%, il 262% e il 124% dei livelli pre-industriali. L'aumento della CO2 dal 2020 al 2021 è stato superiore all'aumento medio annuo degli ultimi 10 anni. Nel 2021 c'è stato il maggior aumento annuo della concentrazione di metano degli ultimi 40 anni. (ANSA).