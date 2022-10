Intesa: fissati obiettivi net zero società wealth management

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Le società del gruppo Intesa Sanpaolo attive nel wealth management (Eurizon Capital sgr, Fideuram Asset Management sgr, Fideuram Asset Management Ireland dac ed il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita) hanno determinato i rispettivi target per la Net Zero Asset Managers Initiative e la Net-Zero Asset Owner Alliance.



Gli obiettivi, approvati dai singoli consigli di amministrazione, fanno seguito alla pubblicazione - in sede di Piano Industriale 2022-2025 - degli obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni finanziate relative ai principali settori ad alta intensità di emissioni, riconducibili all'adesione alla Net Zero Banking Alliance.



A seguito dell'adesione alle iniziative Net Zero, annunciate a fine 2021, le società di wealth management di Intesa Sanpaolo si erano impegnate a pubblicare i propri impegni intermedi, finalizzati a raggiungere entro il 2050 la neutralità delle emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti. (ANSA).