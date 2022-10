Clima: Oxfam, ogni anno 189 milioni colpiti nei paesi poveri

In media ogni anno 189 milioni di persone vengono colpite da eventi climatici estremi nei Paesi in via di sviluppo. È l'allarme lanciato oggi in un nuovo rapporto diffuso dalla rete "Loss and Damage Collaboration", di cui Oxfam fa parte assieme ad oltre 100 ricercatori, attivisti e decisori politici da tutto il mondo.



Secondo le stime riportate nel report, il 79% delle vittime registrate e il 97% delle persone colpite da eventi climatici estremi dal 1991 viveva nei Paesi in via di sviluppo. II numero di disastri climatici nelle aree più povere del pianeta è più che raddoppiato nello stesso periodo, causando oltre 676 mila vittime.



L'Africa - secondo i dati dell'African Development Bank - sta perdendo tra il 5 e il 15% di Pil pro-capite all'anno a causa dei cambiamenti climatici, pur essendo responsabile di meno del 4% delle emissioni inquinanti a livello globale.



Solo nella prima metà del 2022, sei tra i più grandi attori dell'industria mondiale dei combustili fossili (BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total e Eni) hanno realizzato profitti superiori per 70 miliardi di dollari. Secondo Oxfam, il prezzo sono stati disastri climatici nei Paesi in via di sviluppo.



Complessivamente, 55 tra i Paesi più poveri al mondo hanno subito perdite economiche da eventi climatici estremi per 500 miliardi di dollari nei primi 20 anni del secolo.



"Il tema dei finanziamenti necessari ad affrontare il costo dell'impatto sempre più distruttivo del cambiamento climatico - ha detto Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia - è destinato ad essere al centro della prossima Cop27 che si terrà a novembre a Sharm El-Sheikh in Egitto. Alla conferenza i Paesi in via di sviluppo chiederanno di agire dopo decenni di ritardi, rinvii e promesse non mantenute. Ci uniamo a questo appello, perché senza un'azione immediata ed efficace, ancora tantissime vite andranno perse".