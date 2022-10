Clima, parte sperimentazione di 9 città a zero CO2 nel 2030

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Nove città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino), impegnate a raggiungere la neutralità climatica al 2030 rispetto al 2050, sperimenteranno soluzioni innovative di decarbonizzazione da estendere alle altre città. A suggerire le linee di intervento, anche grazie all'uso del Fondo per la mobilità sostenibile, che prevede un miliardo di euro di investimenti, è il Rapporto della Struttura per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, presentato oggi in un incontro del ministro Giovannini con i 9 sindaci.



(ANSA).