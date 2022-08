Clima: agenzia Usa, nel 2021 record gas serra

La concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto un nuovo record nel 2021, cosi' come il livello degli oceani: lo ha annunciato l'Agenzia Usa per l'osservazione degli oceani e dell'atmosfera, sulla base di un nuovo rapporto. Dopo che le emissioni di gas serra hanno ricominciato a rialzarsi alla fine della crisi pandemica, la concentrazione di CO2 ha raggiunto una media di 441,7 ppm, secondo gli ultimi dati.

"I dati presentati in questo rapporto sono chiari, continuiamo a vedere sempre evidenze scientifiche sempre piu' convincenti che il cambiamento climatico ha impatti globali e non mostra segni di rallentamento", ha commentato Rick Spinrad, amministratore dell'agenzia.