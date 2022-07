Gb, mai un luglio così secco in oltre un secolo

(ANSA) - LONDRA, 28 LUG - Mai così poca pioggia in Inghilterra da quasi mezzo secolo nei primi sei mesi del 2022; e ancora peggio a luglio, mese che risulta essere stato il più secco che la statistica ricordi dalla remotissima estate del 1911. Lo certificano gli ultimi dati dati diffusi oggi dal Met Office britannico, dopo quelli semestrali pubblicati ieri.



Chiamati a monitorare la situazione sullo sfondo di un abbassamento generalizzato in questi mesi delle riserve dei bacini idrici (che ha già indotto a lanciare un appello alla popolazione a risparmiare l'acqua, pur senza essere ancora al punto di dover proclamare uno stato formale di siccità), i meteorologi britannici hanno verificato come dal primo al 26 luglio le precipitazioni registrate sulla tradizionalmente piovosa isola d'oltre Manica siano state scarse come mai negli ultimi 111 anni. Con un totale di piogge pari a meno di un quarto (il 24%) della media rilevata solitamente per l'intero mese di luglio nella maggiore nazione del Regno.



L'allarme si ripropone sullo sfondo delle ondate di calura che nei giorni scorsi hanno toccato anche il Regno Unito, oltre a vari Paesi dell'Europa continentale: con picchi storici da record assoluto nelle temperature minime e massime segnalati qua e là, e incendi. Mentre contribuisce ad alimentare il dibattito sui cambiamenti climatici e sulla tempistica degli impegni assunti in sede internazionale per una svolta più verde per ridurre le emissioni nel settore dell'energia. (ANSA).