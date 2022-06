Clima: a Bonn nessun accordo su aiuti a paesi vulnerabili

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La conferenza di Bonn dell'Onu sul cambiamento climatico si è chiusa oggi, giovedì 16, dopo due settimane di intenso lavoro. L'incontro fra tecnici dei vari paesi aveva lo scopo di affrontare i temi principali e preparare le decisioni da adottare alla Conferenza Onu sul Clima Cop27 di Sharm el-Sheikh in Egitto, dal 6 al 18 novembre.



Le discussioni fra i tecnici hanno riguardato la necessità di una maggiore ambizione per l'azione climatica, tagli maggiori sulle emissioni di gas serra, adattamento agli effetti del cambiamento climatico e sostegno finanziario per i paesi in via di sviluppo.



A Bonn sono stati fatti progressi sulle azioni di mitigazione del riscaldamento globale. Dovranno essere risolti invece a livello politico alla Cop27 i temi spinosi degli aiuti ai paesi più poveri per l'adattamento al cambiamento climatico e per le perdite e i danni. (ANSA).