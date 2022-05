Clima: ministri Ambiente a Copenhagen per preparare Cop27

Giovedì 12 e venerdì 13 maggio si riuniscono a Copenhagen in Danimarca una cinquantina di ministri dell'Ambiente da tutto il mondo. Lo scopo è discutere sull'attuazione degli impegni sul clima presi alla Cop26 di Glasgow nel novembre scorso e preparare la prossima Cop27, che si terrà a Sharm El-Sheikh in Egitto dal 7 al 18 novembre 2022.



Lo rende noto in un comunicato il governo egiziano.



La riunione ministeriale sarà presieduta dal presidente della Cop26, il britanico Alok Sharma, e da quello della Cop27, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Sarà presente la segretaria esecutiva della Convenzione dell'Onu per i cambiamenti climatici (Unfccc), Patricia Espinosa. L'Italia sarà rappresentata dall'inviato per il clima Antonio Modiano.



L'incontro di Copenhagen coincide con il 30esimo anniversario della Convenzione. I gruppi di lavoro saranno quattro: Adattamento; Mitigazione e Perdite & Danni; Riduzione delle emissioni e target 1,5 C; Finanza climatica.