Clima: Wmo, sale al 50% probabilità +1,5 gradi entro il 2026

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Sale al 50% la probabilità che la temperatura media globale annuale raggiunga temporaneamente 1,5 gradi centigradi al di sopra del livello preindustriale per almeno uno dei prossimi cinque anni, e la probabilità sta aumentando con il tempo. E' l'indicazione di un nuovo aggiornamento climatico pubblicato da l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm-Wmo). La possibilità di superare temporaneamente 1,5 gradi, spiega la Wmo, è aumentata costantemente dal 2015, quando era vicina allo zero. Per gli anni tra il 2017 e il 2021, c'era una probabilità di superamento del 10%, aumentata a quasi il 50% per il periodo 2022-2026.



C'è, inoltre, una probabilità del 93% che almeno un anno tra il 2022 e il 2026 diventi il più caldo mai registrato e scalzi il 2016 dalla prima posizione. Ed è sempre del 93% anche la probabilità che la media quinquennale per il 2022-2026 sia superiore agli ultimi cinque anni (2017-2021) emerge dall'aggiornamento globale annuale e decennale (Global Annual to Decadal Climate Update), prodotto dal servizio meteorologico nazionale del Regno Unito - Met Office, il centro leader per le previsioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo).



(ANSA).